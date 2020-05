Concerto del Primo Maggio 2020, Roma: i video delle canzoni non andate in onda

Sulla piattaforma digitale RaiPlay, nella sezione dedicata al Concerto del Primo Maggio 2020 di Roma - che quest’anno per la prima volta, in ottemperanza alle norme vigenti per contrastare l'emergenza sanitaria da Covid-19, si è svolto non dal vivo ma solo in versione televisiva, proponendo contributi registrati dagli artisti in solitudine in diverse location - è disponibile (a questo link) un filmato dal titolo “Primo maggio after show” che raccoglie i video delle canzoni non andati in onda durante la diretta di venerdì scorso.

La clip presenta diversi contributi realizzati dagli artisti in scaletta ma che non sono stati trasmessi a margine dell’evento trasmesso in diretta su Rai 3, Rai Play e su Rai Radio 2. Tra questi ci sono il video dell’esibizione di “Occidentali's Karma” di Francesco Gabbani - che ha contribuito all’evento televisivo eseguendo “Viceversa” e “Il sudore ci appiccica” sul palco della Sala Sinopoli di Roma - quello di “Così sbagliato” e “Vieni da me” dei Le Vibrazioni, “L’amore si odia” di Noemi, “Una parola differente” di Alex Britti e la sua cover di “Hey Joe” di Jimi Hendrix, “Giubbottino” di Margherita Vicario, “L’eternità” di Fabrizio Moro, “Monolocale” di Francesca Michielin, “Il cielo di Roma” di Aiello, “Nuotando nell’aria” di Cristiano Godano con Violante Placido, “Volo così” di Paola Turci, “Maleducato” di Leo Gassmann, “Sublime” di Dardust, “Filosofia agricola” di Niccolò Fabi, “Tommaso” di Fulminacci e “Bella ciao (Fantasia su temi ebraici)” eseguita dall’Orchestra Santa Cecilia.

Il frontman dei Marlene Kuntz ha pubblicato oggi, 3 maggio, su Facebook il video del brano eseguito insieme a Violante Placido, “Nuotando nell’aria”, canzone inclusa nell’album del gruppo piemontese del 1994, “Catartica”. Nella didascalia che accompagna il post Cristiano Godano ha sottolineato che il nome della 44enne attrice e cantante romana non compare nella didascalia della clip condivisa sui social (e disponibile nel filmato su RaiPlay al minuto 26:51), che riporta il titolo del brano e i nomi degli artisti.