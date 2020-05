Paul McCartney e Ringo Starr, all’asta la cassetta con la loro canzone inedita

Il prossimo 19 maggio sarà messa all’asta la cassetta contenente la canzone nata dalla collaborazione tra il già bassista dei Beatles Paul McCartney e Ringo Starr. Il brano inedito, dal titolo “Angel in disguise”, è stata registrato per l’album del già batterista dei Fab Four del 1992, “Time takes time”, ma successivamente non inclusa nel disco.

Come riporta il sito Independent Eagle - che presenta anche le fotografie della partitura e della cassetta - il nastro di proprietà di Tony Prince sarà battuto all’incanto durante l’asta online tenuta da Omega Auctions e potrebbe raggiungere un valore stimato attorno alle 20 mila sterline. Il 25% dei proventi derivanti dalla vendita della cassetta e di altre memorabilia sarà devoluto all’iniziativa Covid-19 Urgent Appeal dell’organizzazione NHS Charities Together per sostenere il personale dell’NHS.

La cassetta contiene due versioni di “Angel in disguise” - una interpretata vocalmente da Paul McCartney e un’altra affidata alla voce di Ringo Starr e registrata con altri musicisti - e il demo del brano “Everyone wins” del già batterista dei Beatles, canzone inclusa nel suo album “Y not” del 2010.