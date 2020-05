Muse, ecco alcuni video del ‘concerto più divertente della loro carriera’

Nei giorni scorsi i Muse hanno pubblicato in rete alcuni filmati del concerto che ha visto Matt Bellamy e soci esibirsi sul palco dello Zepp di Tokyo il 13 agosto 2013. Per intrattenere i fan in isolamento in questo periodo caratterizzato dall'emergenza Coronavirus, la band britannica ha deciso di condivide con il proprio pubblico le registrazioni - realizzate da Tom Kirk e Tim Qualtrough - delle canzoni presentate dal vivo durante il momento dei bis dello show che la stessa band, al termine del live a Tokyo del tour a supporto dell’album “The 2nd law”, ha definito come "il più divertente della propria carriera". Durante il momento conclusivo del live andato in scena a Tokyo i Muse si sono presentati sul palco indossando alcuni costumi stravaganti - utilizzati durante le riprese del video del brano “Panic station”, realizzato presso la capitale del Giappone - e accompagnati da una crew e un gruppo di fan, anch’essi mascherati.

Ecco i video delle canzoni “Panic station”, “Supermassive black hole”, della cover di “Can’t take my eyes off you” e del brano “Starlight” che la band capitanata da Matt Bellamy ha proposto durante il momento dei bis del concerto del 13 agosto 2013:

Questa la scaletta del concerto:

“Agitated”

“Dead Star”

“Micro Cuts”

“Futurism”

“Fury”

“Liquid State”

“Hyper Music”

“New Born”

“Yes Please”

“Uprising”

“Time Is Running Out”

“Plug In Baby”

Encore:

“Panic Station”

“Supermassive Black Hole”

“Can’t Take My Eyes Off You” (cover di Frankie Valli)

“Starlight”