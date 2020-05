Le brevi di oggi, 3 maggio: Thurston Moore, Charli XCX, Gene Simmons (Kiss)

Gene Simmons dei Kiss - dopo aver condiviso su Twitter la foto di una fan che indossa una maglietta e un foulard, come protezione su naso e bocca, dedicati al gruppo di "Dressed to kill" - ha scambiato qualche tweet con i propri follower e ha fornito alcuni personali consigli per contrastare la diffusione del Coronavirus. Per fare un esempio, il bassista dei Kiss, rispondendo a un fan - il quale ha scritto: "Le mascherine non impediscono la diffusione di virus. È più una cosa psicologica." - ha risposto: "Ti auguro buona salute, nonostante il tuo punto di vista. Per favore indossate una maschera per evitare che la tosse, lo starnuto o altro, infettino le persone. State al sicuro."

Charli XCX ha pubblicato il video che accompagna il singolo "Claws", estratto dall'album in uscita il prossimo 15 maggio, "How i’m feeling now”, a cui la cantautrice britannica sta lavorando durante la quarantena, collaborando con altri musicisti e produttori attraverso la piattaforma Zoom. Ecco la clip, diretta da Charlotte Rutherford e realizzata presso l'abitazione della 27enne cantante:

Thurston Moore ha pubblicato una nuova canzone che, intitolata “May daze”, è stata registrata dal produttore Paul Epworth a Londra e realizzata dall’ex Sonic Youth insieme al batterista Steve Shelley, al bassista dei My Bloody Valentine Deb Googe, e al chitarrista James Sedwards. Il brano di Moore è disponibile su Bandcamp (a questo link), dove può essere ascoltato gratuitamente ma anche acquistato e scaricato.