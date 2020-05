Metallica, la nuova versione di ‘Blackened’ registrata durante l’isolamento: video

I Metallica hanno pubblicato una nuova versione di “Blackened”, registrata durante il periodo di isolamento dato dall'emergenza Coronavirus. “Ecco una cosa che abbiamo preparato negli ultimi giorni. Speriamo che siate tutti al sicuro. Buon fine settimana”, hanno scritto James Hetfield e soci sui social condividendo il video che vede James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett e Robert Trujillo eseguire il brano tratto dall’album dei Four Horsemen del 1988, “…And justice for all”.

Ecco la clip:

Recentemente il batterista dei Metallica - che hanno pubblicato il loro ultimo disco, “Hardwired… to self-destruct”, nel 2016 - ha raccontato cosa combinano i componenti della band di "Kill ‘em all” in questi giorni sospesi. Lars Ulrich, spiegando che i Four Horsemen si stanno tenendo in contatto via Zoom per delle sessioni settimanali, ha svelato che il gruppo sta riflettendo su come registrare eventualmente un nuovo album, anche se a distanza. Ulrich, a margine di una conversazione su Twitter con il CEO di Saleforce Marc Benioff, ha detto: “Ci sarà un album della quarantena dei Metallica? Non lo so perché non so quanto durerà la quarantena, ma se tu ed io e il resto del mondo dovessimo rimanere qui seduti per altri sei mesi o un anno a partire da ora, posso dirti che c’è un’ottima possibilità [che ci sia un album della quarantena].”