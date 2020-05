Tommaso Paradiso esegue ‘Non avere paura’ sul balcone: video

“Quando vai a dormire sola / se la stanza sembra vuota / e se senti il cuore in gola / non avere paura / mi prenderò cura io di te”, è il ritornello del brano dell’ex frontman dei The giornalisti che ieri sera, 2 maggio, Tommaso Paradiso ha intonato sul balcone della sua abitazione. Il cantautore romano, infatti, ha intrattenuto i suoi vicini di casa cantando e suonando alla chitarra il suo primo singolo solista, pubblicato dopo l’addio al gruppo di ‘Completamente’ e seguito poi dalle canzoni “I nostri anni” e “Ma lo vuoi capire?”.

Tommaso Paradiso ha condiviso sul proprio profilo Instagram il video della sua performance casalinga accompagnato dalla descrizione “Live dal condominio”.

Recentemente l’ex leader dei Thegiornalisti, oltre a pubblicare il suo ultimo singolo “Ma lo vuoi capire?”, ha collaborato con Elisa per il brano “Andrà tutto bene” che accompagna la campagna istituzionale promossa dal Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo per incentivare le donazioni per affrontare l’emergenza Covid–19. I proventi della canzone, scritta dalla cantautrice di Monfalcone e da Tommaso Paradiso in diretta su Instagram, sono totalmente devoluti alla Protezione Civile.