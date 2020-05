Zucchero presenta l’adattamento italiano del brano di Michael Stipe e Aaron Dessner

Ieri, 2 maggio, presso Piazza San Marco a Venezia - deserta e blindata in ottemperanza alle norme vigenti per contrastare l'emergenza sanitaria da Covid-19 - il bluesman emiliano ha eseguito per la prima volta l’inedito “Amore adesso!”. Il brano presentato da Zucchero è l’adattamento in italiano di “No time for love like now”, brano realizzato da Michael Stipe in collaborazione con Aaron Dessner dei National. Recentemente il frontman dei R.E.M. ha pubblicato su YouTube il demo della canzone con il polistrumentista e autore dei National.

“Non c’è tempo migliore per mostrare amore, come adesso, è un concetto che condivido pienamente e che ho deciso, con la benedizione di Stipe, di fare mio”, ha affermato “Sugar”, che lo scorso venerdì ha contribuito al Concerto del Primo Maggio di Roma 2020 con un video della versione piano e voce del singolo "La canzone che se ne va”.

Zucchero ha poi aggiunto: