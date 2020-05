Florence and the Machine, un concerto benefico in streaming per il Met

Come da tradizione il primo lunedì di maggio si svolge presso il Metropolitan Museum il gala annuale a scopo benefico che celebra la moda e il costume. A causa dell’emergenza Coronavirus quest’anno il MET Gala non avrà luogo ma, al suo posto, si terrà in streaming l’evento “A moment with the Met” per raccogliere fondi da destinare al Costume Institute e all’iniziativa A Common Thread. L’iniziativa, tra le altre cose, ospiterà un concerto virtuale di beneficenza di Florence Welch e la sua band. L’evento, a margine del quale si terrà il live in streaming dei Florence and the Machine, sarà trasmesso dalle ore 18 (fuso orario di New York) del prossimo 4 maggio - in Italia sarà mezzanotte del 5 maggio - sul canale YouTube di Vogue.

Oltre al concerto di Welch e soci, “A Moment with the Met” presenterà un discorso della direttrice di Vogue Anna Wintour e sarà caratterizzato dal dj set dello stilista statunitense Virgil Abloh oltre che da contribuiti video di Naomi Campbell , Stella McCartney, Liza Koshy, Cardi B e Liv Tyler.

Lo scorso 17 aprile i Florence and the Machine hanno pubblicato il singolo “Light of love” per raccogliere fondi da destinare a tutti coloro che sono impegnati in prima linea nella lotta contro la diffusione del Coronavirus. Florence Welch ha poi condiviso sul proprio profilo Instagram una nuova versione dell’ultimo brano della sua band registrato durante le session per l'album del 2018 "High As Hope” - ultima fatica discografica del gruppo britannico.