PJ Harvey, il 21 maggio in digitale il film ‘A dog called money’

Uscirà in digitale il prossimo 21 maggio il film "PJ HARVEY- A dog called money" diretto da Seamus Murphy. La pellicola racconta come la cantautrice britannica nella composizione del suo album "The Hope Six Demolition Project" si sia ispirata ai viaggi al fianco del fotografo irlandese Seamus Murphy in Afghanistan, Kosovo e a Washington DC. Le undici tracce che compongono l’album, uscito nel 2016 a circa cinque anni di distanza dal precedente “Let England Shake”, sono state registrate in uno studio costruito appositamente a Londra. Ecco il trailer della pellicola, che sarà trasmessa "sugli schermi immaginari" di www.wantedcinema.eu:

PJ Harvey, al secolo Polly Jean Harvey, ha debuttato nel mercato del disco nel 1992 con “Dry”: "The Hope Six Demolition Project" è la sua più recente fatica di studio, al netto della colonna sonora scritta dall’artista per la resa teatrale di “Eva contro Eva” nel 2019, "All About Eve".