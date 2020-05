I concerti di "Vinyl": Dire Straits @ Wembley Arena, Londra, 1985

GUARDA IL CONCERTO DEI DIRE STRAITS ALLA WEMBLEY ARENA SU DEAGOSTINIVINYL.COM

Il live dei Dire Straits alla Wembley Arena di Londra è tratto dall'omonimo DVD che contiene, inoltre, il concerto che Mark Knopfler e i suoi tennero in Germania, più precisamente a Dortmund, il 19 dicembre 1980.

L'evento londinese fa parte del tour di Brothers In Arms, album che resta ancora oggi uno dei più venduti di sempre, con i suoi 30 milioni di copie.

Lo show fotografa la band inglese in perfetta forma e, grazie alla qualità audio e video della registrazione, i fan possono godersi le performance alla chitarra di Knopfler e la sua tecnica davvero peculiare.

La scaletta si apre con So Far Away, proprio come Brothers In Arms dal quale sono tratti, inoltre, anche Money For Nothing, Why Worry, Walk Of Life, The Man's Too Strong e la title track. Solid Rock vede Nils Lofgren in qualità di ospite, così come in Going Home i Dire Straits vengono affiancati da Hank B. Marvin alla chitarra.

Il video si chiude, infine, con una rarissima versione di Expresso Love.

