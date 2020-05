Milano, chiude lo storico negozio di dischi Mariposa Duomo

Solo un paio di giorni fa scrivevamo della fine dell’esperienza sul Sunset Boulevard, a Hollywood, del negozio di musica indipendente Amoeba Music. Anche dall’altra parte dell’oceano, alle nostre latitudini, le cose non vanno meglio. Lo storico negozio aperto nel 1895 nella Galleria S. Radegonda della stazione della metropolitana Duomo di Milano, Mariposa Duomo, chiude infatti i battenti. Lo spazio, specializzato in metal e alternative, è stato per anni, nascosto sotto la più celebre piazza del capoluogo lombardo, un punto di riferimento per appassionati di musica alla ricerca di dischi, biglietti per i concerti – annunciati rigorosamente su una bacheca esposta all’esterno del negozio -, magliette delle band, poster e gadget.

La notizia è trapelata dalla pagina Facebook di Mariposa, che a un cliente che chiedeva informazioni ha risposto “Ciao, purtroppo non riapriremo più”. Nei post successivi alla domanda di un altro cliente “ma è vero che non riaprirete più?”, lo staff di Mariposa ha replicato: “Purtroppo è vero”.