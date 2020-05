Gorillaz, una nuova canzone in omaggio a Tony Allen

In ricordo di Tony Allen, la leggenda dell’afrobeat e, più in generale, della batteria, venuta a mancare lo scorso 30 aprile, i Gorillaz hanno pubblicato una nuova canzone, a lui dedicata, “How Far?”, che include proprio un featuring di Allen, oltre a quello di Skepta. Potete ascoltare la canzone qui:

Caricamento video in corso Link

Il brano, che è solo la più recente di numerose collaborazioni tra Damon Albarn, mente dei Gorillaz, e Tony Allen, è stato scritto e registrato a Londra, scrive la britannica New Musical Express, poco prima dell’entrata in vigore del lockdown. Si legge nella nota stampa che presenta la canzone: “È stata condivisa immediatamente come tributo allo spirito di un grande uomo, Tony Allen”.

Le strade dell’ex Blur e del batterista nigeriano si sono incontrate in più occasioni. Tony Allena ha infatti partecipato al progetto di Albarn Africa Express, è stato il batterista del supergruppo capitanato da Albarn The Good, the Bad & the Queen e anche dei Rocket Juice & the Moon insieme ad Albarn e a Flea dei Red Hot Chili Peppers.

“How Far?” è il terzo singolo condiviso quest’anno dalla band animata, oltre a “Momentary Bliss”, "Désolé" e “Aries”, tutti appartenenti al progetto “Song Machine”, rispettivamente agli episodi 1, 2 e 3.