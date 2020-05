Lo Stato Sociale, il 4 maggio il nuovo brano ‘Autocertificanzone’

La band bolognese capitanata da Lodo Guenzi è tornata con una nuova canzone, intitolata “Autocertificanzone”, che da oggi, 2 maggio, potrà essere ascoltata attraverso le radio delle maggiori catene di supermercati italiani, mentre per poterne usufruire in autonomia sarà necessario attendere il prossimo 4 maggio. La nota stampa che annuncia la canzone de Lo Stato Sociale presenta il brano come un’“instant song per raccontare un viaggio immaginario al di là dello spazio vitale delle nostre case. I supermercati, per paradosso, diventano uno dei pochi luoghi dove poter rivedere le persone care, melting pot di voci e sorrisi nascosti dalle mascherine”.

L’ultimo singolo della formazione emiliana, “DJ di m****”, con i featuring di Arisa e di Myss Keta, risale alle scorso anno, mentre la più recente prova di studio de Lo Stato Sociale, “Amore, lavoro e altri miti da sfatare”, è datata 2017. La band ieri ha preso parte al Primo Maggio 2020 portando il proprio contributo registrato a Bologna, in piazza Maggiore.