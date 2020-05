Gianna Nannini, il lyric video ufficiale di ‘Assenza’

La rocker toscana, che ieri sera ha partecipato con un suo contributo alla speciale edizione solo televisiva del tradizionale Concertone del Primo Maggio, ha diffuso oggi, 2 maggio, il lyric video di “Assenza”, uno dei brani dell’ultimo capitolo discografico di Gianna Nannini, “La differenza”, pubblicato dalla cantante nel novembre dello scorso anno e lanciato dai singoli “La differenza” e “Motivo”, quest’ultima traccia realizzata in collaborazione con Coez. Potete guardare il video, presentato ieri in anteprima al Concertone, firmato da Charlotte Audrey, creative director britannica già al lavoro in passato con artisti come Ed Sheeran e gli One Direction, qui sotto:

“Assenza” è stato registrato a Nashville, negli studi di John McBride, come tutti gli altri brani del ventesimo album della cantante senese. Oltre a lanciare il video di “Assenza”, sulla Terrazza Martini di Milano la Nannini ieri ha suonato e cantato “Notti Senza Cuore”, “Donne in Amore”, “Meravigliosa Creatura” e “Sei nell’anima”.