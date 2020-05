Bruce Springsteen, a sorpresa un album live per il New Jersey Pandemic Relief Fund

Il Boss ha pubblicato a sorpresa, sul suo sito, un album dal vivo inteso a sostenere il New Jersey Pandemic Relief Fund impegnato nella cura dei pazienti affetti da Covid-19 dello Stato americano. Il disco è stato registrato nel corso dell’ultimo di sei live alla Brendan Byrne Arena di East Rutherford, nel New Jersey, il 9 luglio 1981: il live faceva parte del tour di Bruce Springsteen a supporto di “The River”, quinto album in studio del rocker di Freehold, uscito nell’ottobre 1980. L’album live, che tra gli altri include brani come “Thunder Road”, “Badlands”, “Born to Run” e “The Promised Land”, 28 in tutto, è disponibile al costo di $9.95 (circa 9 euro) o in formato lossless a $12.95: il ricavato delle vendite del disco sarà devoluto al New Jersey Pandemic Relief Fund. Springsteen ha estratto dal disco il brano “Johnny Bye Bye”, disponibile su YouTube:

Caricamento video in corso Link

L’impegno della voce di “Born in the U.S.A.” in favore di coloro che sono impegnati in prima linea nella battaglia contro il Covid-19 si è concentrato sul suo Stato, il New Jersey. Il mese scorso, ad esempio, Springsteen ha messo in piedi l’evento "Jersey 4 Jersey", sempre a sostegno del New Jersey Pandemic Relief Fund. L’iniziativa era anche animata, al di là del supporto economico, dall’idea di trasmettere un messaggio di solidarità e vicinanza agli operatori sanitari del New Jersey.