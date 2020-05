Primo Maggio 2020, gli ascolti: share dell’8,7% per l’edizione solo televisiva del Concertone

Sono stati diffusi questa mattina i dati sugli ascolti di ieri, 1° maggio, giornata nel corso della quale, a partire dalle 20, è andata in scena l’edizione 2020 del tradizionale Concertone romano del 1° maggio, che per la prima volta, in linea con le disposizioni relative al distanziamento sociale richiesto per far fronte all’emergenza Coronavirus, si è svolta non più dal vivo ma in versione solamente televisiva, con i contributi registrati dagli artisti in solitudine in diverse location.

Riferisce Davidemaggio.it che lo share del concertone è stato dell’8,7%, con 2.264.000 spettatori, più dello scorso anno dunque, quando la tradizionale festa in musica di piazza San Giovanni dei lavoratori aveva raccolto 1.210.000 spettatori con uno share del 5.7%. Quanto al resto dei programmi a dominare la serata è stata la fiction “Pane e libertà” di Giuseppe Di Vittorio, trasmessa su Rai1, con il 13,5% di share, seguita su Canale5 dal film “Contagion”. L’anteprima del Concerto del Primo Maggio, trasmessa su Rai 3 come il resto dell’evento, ha segnato invece uno share dell’8% con 2.177.000 spettatori.

Il Concertone è stato trasmesso in diretta su Rai 3, Rai Play e su Rai Radio 2. Tra gli artisti che hanno partecipato all’edizione “alternativa” di ieri sera Vasco Rossi, Gianna Nannini, Zucchero, Sting, Patti Smith, Ermal Meta e molti altri: potete leggere qui il nostro report completo della serata e qui il commento di Rockol, firmato dal direttore Franco Zanetti.