Paul McCartney: il suo album dei Beatles preferito è…

L’intervista non è nuova. Del resto, sarebbe parecchio strano che a Paul McCartney non fosse mai stato chiesto quale sia il suo album preferito dei Beatles. Per trovare la risposta bisogna tornare al 1991, quando, nel corso di un’intervista ripresa da Far Out Magazine, il polistrumentista di Liverpool ha emesso il verdetto, non prima di aver sottolineato il suo amore per tutti gli album della leggendaria band britannica: “Io sceglierei 'Sgt. Pepper’s', perché ho avuto molto a che fare con quel disco”. Stessa risposta l’anno precedente, quando Macca rispondeva nel corso di un’altra intervista: “Se i dischi avessero un regista, potremmo dire che io ho in qualche modo diretto Sgt. Pepper”. Motiva ancora McCartney: “È ancora un album folle. Suona folle ancora adesso, dopo tutti questi anni. Si potrebbe pensare che sia datato, ma non penso che lo sia”.

Diversa la posizione di John Lennon, che in una chiacchierata con la stampa nel 1971 eleggeva il cosiddetto “White Album” a miglior prova di studio dei Beatles: “Paul voleva che fosse più una cosa di gruppo, che significa di più per Paul. Quindi non gli è mai piaciuto l’album”. E ancora: “Io l’ho sempre preferito a tutti gli altri album, incluso ‘Pepper’, perché penso che la musica sia migliore. Il mito di Pepper è più grande, ma la musica del ‘White Album’ è molto superiore, penso”.

Nell’ottobre di due anni fa, “Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band”, ottavo album in studio della band, pubblicato nel Maggio 1967, è stato dichiarato l'album più amato di tutti i tempi in Inghilterra in occasione del "National album day", sulla base dell’analisi di vendite fisiche, download e streaming. Macca non è dunque il solo a considerare il disco che include, tra le altre canzoni, "With a Little Help from My Friends", "Lucy in the Sky with Diamonds" e "A Day in the Life", il capolavoro dei Beatles.