Nirvana, quando Krist Novoselic lanciò il basso addosso a Kurt: ‘Una commedia degli equivoci’

L’inverno del 1992 è stato tra i periodi più difficili per il frontman dei Nirvana e per la sua band, reduci dalla pubblicazione di “Incesticide” ma, soprattutto, l’anno precedente, del disco-capolavoro “Nevermind” e di alcuni singoli. Proprio per la quantità di materiale diffuso in pochi mesi si era deciso di non promuovere “Incesticide”, un album di lati B, cover e versioni alternative di brani già conosciuti, materiale che già circolava tra i fan della band. A gennaio, però, due concerti a supporto di “Incesticide” i Nirvana li hanno fatti, entrambi in Brasile, negli stadi. Non esattamente una sciocchezza, considerando che allo spettacolo del 16 gennaio a San Paolo la formazione di Seattle ha suonato davanti a 110mila persone. Il live, però, non è andato benissimo. Lo racconta Charles R. Cross nella sua biografia sul leader dei Nirvana “Cobain - Più pesante del cielo”, scrivendo:

Lo show del 16 gennaio a San Paolo attirò la folla più grande davanti alla quale i Nirvana abbiano mai suonato, 110.000 persone, e sia la crew che i musicisti la ricordano come la loro prestazione più schifosa. Non provavano da un pezzo e Kurt era nervoso. Per peggiorare le cose aveva mischiato pillole e alcolici, trovando quindi notevoli problemi a suonare qualsiasi accordo.

Prosegue Charles R. Cross:

Dopo trenta minuti Krist lanciò il suo basso addosso a Kurt e scappò. “Fu una commedia degli equivoci. Tutti cominciarono a lanciargli addosso la frutta come in un avanspettacolo. Ci domandammo se saremmo riusciti ad andarcene senza farci ribaltare il furgone”, ricorda il tecnico delle chitarre Earnie Bailey. Alla fine Krist fu rintracciato e trascinato sul palco dalla crew. Se la band non avesse suonato almeno 45 minuti il contratto non sarebbe stato più valido, quindi niente cachet. Alla fine neppure il pingue assegno riuscì a coprire i costi degli strumenti distrutti. Krist parlò in seguito di quel concerto come di un “crollo nervoso”, mentre una rivista brasiliana fu meno diplomatica: “Non erano i veri Nirvana ma solo un Cobain depresso che faceva rumore con la chitarra”.

La scaletta, composta in buona parte da cover – e con due debutti dal vivo, quello di “Heart-Shaped Box” e quello di “Scentless Apprentice” -, che i Nirvana hanno proposto sul palco dell’Estádio do Morumbi è la seguente:

School

Drain You

Breed

Sliver

In Bloom

About a Girl

Dive

Come as You Are

Molly's Lips (The Vaselines cover)

Lithium

(New Wave) Polly

D-7 (Wipers cover)

Smells Like Teen Spirit

On a Plain

Negative Creep

Something in the Way

Blew

Run to the Hills (Iron Maiden cover)

Heartbreaker (Led Zeppelin cover)

We Will Rock You (Queen cover)

Seasons in the Sun (Jacques Brel cover)

Kids in America (Kim Wilde cover)

Should I Stay or Should I Go (The Clash cover)

867-5309/Jenny (Tommy Tutone cover)

Rio (Duran Duran cover)

Lounge Act

Territorial Pissings

Heart-Shaped Box (per la prima volta dal vivo)

Scentless Apprentice (per la prima volta dal vivo)