Iron Maiden, a giugno arriva 'The Live Collection'

Prosegue la ripubblicazione della discografia degli Iron Maiden, dopo la diffusione sui mercati del cofanetto "The Studio Collection", progetto che ha visto tornare sui mercati l'intera produzione in studio della storica formazione heavy britannica: a partire dal prossimo 19 giugno sarà disponibile "The Live Collection", collana dedicata al catalogo live del gruppo guidato da Bruce Dickinson.

Tra i titoli che torneranno sugli scaffali ci sono "Live After Death", testimonianza del World Slavery Tour, serie di eventi organizzata nel 1984 in supporto alla pubblicazione dell'album "Powerslave", e "Rock in Rio", registrazione del concerto che il gruppo tenne il 19 gennaio 2001 al noto festival di Rio de Janeiro come ultima data del "Brave New World Tour".

La discografia dal vivo ufficiale degli Iron Maiden include dodici album, compresi tra "Live After Death" del 1985 e "The Book of Souls: Live Chapter" del 2017: tra i dischi dal vivo di maggior successo del gruppo inglese non si può non citare - a parte lo stesso "Live After Death" - "A Real Live One" del 1993, registrato durante il Fear of the Dark Tour, che raggiunse il terzo posto nelle classifiche di vendita britanniche.