Bruce Springsteen e Patti Scialfa ospiti sul nuovo album di Dion. Ascolta

Ci saranno anche Bruce Springsteen e Patti Scialfa tra gli ospiti di "Blues With Friends", il nuovo album che il veterano rocker newyorchese Dion DiMucci pubblicherà il prossimo 5 giugno: il Boss e la sua signora hanno preso parte alle session di registrazione di una delle canzoni che saranno incluse nel lavoro, "Hymn to Him", già resa disponibile in streaming gratuito in Rete.

Springsteen e la Scialfa non sono gli unici nomi di altissimo profilo che hanno concesso a Dion un'ospitata: su "Blues With Friends" saranno presenti infatti anche Van Morrison, Jeff Beck, Billy Gibbons e Paul Simon, oltre che Bob Dylan, al quale è stato affidato il compito di firmare le note di copertina del disco.

"Hymn to Him" fu pubblicata in origine da Dion all'interno dell'album del 1986 "Velvet and Steel": "Mi è sempre piaciuta la voce di Patti e sono stato un suo fan da tanto tempo", ha spiegato all'edizione americana di Rolling Stone Dion, "Quando ho pensato di reincidere questa canzone ho subito pensato a lei". L'artista ha quindi inviato alla Scialfa la nuova registrazione: "Mi sarei accontentato anche se si fosse limitata ad armonizzare alcune parti di voce, ma lei ha avuto un'idea diversa. Aveva in testa un arrangiamento del tutto nuovo, così ha organizzato questa stratificazione di parti, facendo qualcosa di davvero sublime".

"Poi, mentre Patti stava registrando le sue cose nel loro studio casalingo, Bruce l'ha sentita, e ha insistito per aggiungerci qualcosa alla chitarra. Ed è stato fantastico (...). Il tutto è andato ben oltre le mie aspettative".