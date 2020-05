Mogwai, la colonna sonora di 'ZeroZeroZero' in vendita per beneficenza

I Mogwai hanno reso disponibile sul proprio account Bandcamp ufficiale - raggiungibile a questo indirizzo - i brani composti per la colonna sonora di "ZeroZeroZero", la serie televisiva creata da Stefano Sollima, Leonardo Fasoli e Mauricio Katz basata sull'omonimo romanzo di Roberto Saviano: la band scozzese ha deciso mettere in vendita l'opera a offerta libera in formato digitale, scegliendo di devolvere metà degli incassi maturati nei primi sette giorni di vendita alle associazioni benefiche Help Musicians e NHS, impegnate nel sostegno ai lavoratori dello spettacolo colpiti dalla crisi del settore causata dalla pandemia da Covid-19.

"Con questo disco speriamo di raccogliere fondi per sostenere i musicisti e gli enti benefici del servizio sanitario nazionale", hanno spiegato i Mogwai in una nota: "Sappiamo che molti lavoratori del settore dello spettacolo hanno visto azzerarsi i propri introiti, e quelli del servizio sanitario nazionale stanno facendo fronte a una pressione insostenibile nel gestire gli effetti della pandemia da Covid-19. Donando metà dei guadagni maturati nella prima settimana di messa in vendita speriamo di fare qualcosa di utile per chi si trova in stato di necessità. Siamo consapevoli che tutti siano stati colpiti economicamente dall'emergenza sanitaria, quindi abbiamo deciso di rendere disponibile il disco su offerta libera".

La serie "ZeroZeroZero" - incentrata sul traffico mondiale di cocaina e sulle relative implicazioni economiche e criminali - è stato trasmesso in Italia a partire dallo scorso 14 febbraio, mentre in Canada, Spagna e Stati Uniti è stata resa disponibile solo all'inizio dello scorso marzo: tra i protagonisti della produzione sono da annoverare la britannica Andrea Riseborough, l'americano Dane DeHaan, il messicano Noé Hernández e l'italiano Adriano Chiaramida.