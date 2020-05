Vasco Rossi, al Concerto del Primo Maggio 2020 un messaggio per i lavoratori dello spettacolo

Come già riferito da Rockol, Vasco Rossi è - insieme a colleghi italiani come Gianna Nannini e Zucchero e internazionali come Patti Smith e Sting - tra gli artisti che hanno aderito all'edizione 2020 del Concerto del Primo Maggio di Roma, che quest'anno - eccezionalmente, a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 - da piazza San Giovanni si trasferirà in TV con una diretta da quattro ore che includerà le esibizioni registrate di band e cantanti annunciati in cartellone.

Il rocker di Zocca, attraverso il suo canale Instagram ufficiale, ha voluto dare ai fan una piccola anticipazione di quello che sarà il suo intervento:

"Straordinaria del 1 Maggio su Rai3 Dalle ore 20 e... STAY TUNED

Vasco 'apre' la serata con il suo messaggio speciale... non perdetevelo

Lui, punta di un iceberg gigante, darà voce a tutti quei lavoratori che rendono possibili gli eventi di musica, spettacolo, intrattenimento".

Quello dei lavoratori dello spettacolo colpiti dal blocco totale degli eventi imposto dalle disposizioni governative in materia sanitaria è una questione scottante che in molti stanno cercando di affrontare: solo ieri, giovedì 30 aprile, il Ministro della Cultura Dario Franceschini ha fatto sapere di voler proporre l'inserimento nel Decreto Aprile di norme straordinarie per l'utilizzo del Fondo Unico per lo Spettacolo volto alla tutela delle figure professionali dello spettacolo che rischiano l'esclusione dai provvedimenti di ammortizzazione sociale al momento allo studio.

Vasco Rossi ha già preso parte al Concerto del Primo Maggio a Roma in due occasioni, nel 1999 e nel 2009 (esibizione, quest'ultima, della quale - qui sotto - vi riproponiamo la registrazione audio/video integrale):