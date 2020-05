Prince, in arrivo la registrazione di uno show radiofonico inedito del 2005

A partire da oggi, venerdì primo maggio, la piattaforma radiofonica digitale Sirius XM farà debuttare un canale tematico interamente dedicato a Prince: tra i contenuti resi disponibili nell'ambito dell'operazione, oltre ovviamente ai titoli appartenenti al catalogo del compositore e performer scomparso il 21 aprile del 2016, c'è anche la registrazione di una puntata pilota di uno show radiofonico realizzata dall'artista nel 2005 sempre per Sirius XM.

La puntata, parte di un progetto più ampio concepito durante le session di registrazione dell'album "3121", dura oltre due ore e vede Prince trasmettere sia brani di sua produzioni che una selezione delle sue canzoni preferite scritte e registrate da altri artisti, oltre che a interviste e spezzoni estratti dai suoi (vastissimi) archivi. Lo show è condotto da DJ Rashida, con partecipazioni della batterista Sheila E. e del rapper e attore Katt Williams, per l'occasione coinvolto nei panni del personaggio Ezekiel.

Tra gli altri contenuti disponibili nel canale sono presenti playlist curate dai collaboratori di Prince Jimmy Jam e Terry Lewis, oltre che alla registrazione del recente evento commemorativo "Let’s Go Crazy: The Grammy Salute to Prince", al quale hanno preso parte - tra gli altri - la stessa Sheila E., H.E.R. e Jimmy Jam.