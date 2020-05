Deep Purple, guarda il video di 'Man Alive'

I Deep Purple hanno reso disponibile in streaming gratuito la clip di "Man Alive", il secondo brano - dopo "Throw My Bones" - estratto dal nuovo album di inediti in studio della veterana formazione britannica, "Whoosh!", la cui pubblicazione è stata rimandata al prossimo 7 agosto.

"Whoosh!" è la ventunesima prova in sala di ripresa per il gruppo, ideale seguito di "Infinite" del 2017: "Whoosh è una parola onomatopeica, che se vista attraverso un’estremità del radiotelescopio, descrive la natura transitoria dell’umanità sulla terra; e dall’altra parte, da una prospettiva più ravvicinata, illustra la carriera dei Deep Purple", ha commentato - a proposito del titolo del lavoro - il frontman Ian Gillan. Il disco sarà reso disponibile sotto forma di CD a edizione limitata con in allegato un DVD contenente lo speciale "Roger Glover and Bob Ezrin in conversation" e la ripresa audio/video integrale del concerto tenuto all'Hellfest nel 2017, oltre che sotto forma di doppio LP, DVD e in versione digitale.

Al momento - e in attesa di ulteriori informazioni - il gruppo ha in programma due date in Italia, il 6 luglio al Bologna Sonic Park, nel capoluogo emiliano, e il 19 ottobre al Mediolanum Forum di Assago, nell'hinterland sud di Milano.