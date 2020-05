Queen, il video ufficiale di 'You Are the Champions'

Lo scorso 21 aprile Adam Lambert, Brian May e Roger Taylor hanno postato sui canali social ufficiale della band un tempo capitanata da Freddie Mercury una nuova versione di "We Are the Champions", uno dei brani più noti della storica band britannica - originariamente pubblicato in "News of the World" del 1977 - proposto in una nuova versione (registrata in regime di autoisolamento, come imposto dalle norme di distanziamento sociale adottate alla luce dell'emergenza sanitaria da Covid-19, con i tre artisti collegati in video conferenza da Stati Uniti e Gran Bretagna) caratterizzato da un'importante modifica del testo, che ha visto i versi chiave "We are the Champions" ("Noi siamo i campioni") diventare "You are the Champions, And you'll keep on fighting 'til the end" ("Voi siete i campioni / e lotterete fino alla fine").

La registrazione è stata ora resa disponibile ufficialmente su tutte le piattaforme di streaming internazionali, sia come registrazione audio che in abbinamento a una clip che alterna le immagini dell'esibizione a riprese aeree di diverse città sottoposte a lockdown, tra le quali Milano, e di personale medico, sanitario, militare e volontario impegnato in operazioni di assistenza alla popolazione:

Tutte le riprese sono state realizzate da volontari e concesse al gruppo gratuitamente: la regia finale della clip è stata curata da Drew Gleason e Tyler Macey. Tutti i proventi dalla vendita e dagli streaming del brano verranno devoluti in beneficenza all'Organizzazione Mondiale della Sanità.