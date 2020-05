Il fondatore di Pandora Tim Westergren lancia una piattaforma per concerti in streaming

Tim Westergren, fondatore di Pandora dimessosi nel 2017 dal ruolo di ad della radio online, ha lanciato per mezzo della sua nuova società Next Music una piattaforma appositamente studiata per tenere esibizioni dal vivo in streaming: il servizio, battezzato Sessions e molto appetibile in questo periodo - che, a causa della pandemia da Covid-19, ha visto il settore del live fermarsi del tutto a livello internazionale - promette, rispetto alla concorrenza, non solo di ottimizzare le performance sui motori di ricerca, ma anche di offrire agli artisti diverse opportunità di monetizzazione della propria attività anche attraverso la vendita di merchandise sulle pagine che ospiteranno gli streaming.

"Con solo un computer e un microfono, i musicisti possono esibirsi dal vivo e coltivare una base di fan globale, percependo un reddito sostenibile lavorando da casa", ha spiegato Westergren, precisando come grazie a Session anche "artisti senza precedenti presenze commerciali o successi" possano guadagnare denaro grazie all'attività sulla piattaforma, raggiungibile all'indirizzo sessionslive.com.