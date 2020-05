Un concerto al drive-in l'hanno fatto davvero. In Danimarca

La proposta di conciliare le norme di distanziamento sociale imposte dalla stragrande maggioranza dei governi occidentali alla luce dell'emergenza sanitaria da Covid-19 ai grandi eventi musicali dal vivo si è concretizzata, negli ultimi giorni, nell'ipotesi - avanzata da quattro società italiane operanti nel settore del live entertainment - di organizzare concerti secondo le modalità del drive-in. La soluzione - accolta non senza controversie sia da parte del pubblico che degli artisti, e alla quale si è aggiunta, lo scorso mercoledì, la variante "green" del bike-in - è stata messa in atto da Mads Langer, star danese conosciuta a livello internazionale per le hit "You're Not Alone" e "Microscope".

Come riferito da Forbes, l'artista ha tenuto uno show ad Aarhus, il secondo centro cittadino della Danimarca dopo Copenaghen, situato nello Jutland e noto per ospitare dal 2010 il NorthSide Festival, alla quale è stata applicata la modalità del drive in:

"L'abbiamo fatto!", ha commentato l'artista sul suo profilo personale Instagram, dove è stata postata una fotografia che lo ritrae davanti a una vasta area adibita a parcheggio.

L'audio dell'evento è stato trasmesso su una speciale frequenza FM ascoltabile dalle autoradio dei veicoli intervenuti allo show: stando a quanto riferito, quello di Langer è stato solo il primo di una serie di eventi che verranno organizzati - sempre ad Aarhus - nel corso delle prossime settimane.

"Da parte del pubblico abbiamo ricevuto solo riscontri positivi", ha commentato un agente della polizia locale al quotidiano Jyllands-Posten: "Tutto è sempre stato sotto controllo. La gente si è comportata come doveva e al termine del concerto tutti i veicoli hanno sgomberato l'area nel giro di mezz'ora".