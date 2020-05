Le brevi di oggi, 1 maggio: R. Kelly, Brian Wilson, Yo La Tengo, Eminem

R. Kelly si è dichiarato non colpevole davanti al giudice di New York delle accuse di sfruttamento sessuale spiccate nei suoi confronti dalle autorità americane: l'artista è apparso in udienza in videoconferenza dal tribunale federale di Chicago, dove attualmente si trova in stato di detenzione.

"Orange Crate Art", il disco del 1995 registrato a quattro mani dalla già mente dei Beach Boys Brian Wilson e Van Dyke Parks, sarà ripubblicato sotto forma di doppio Cd e doppio vinile il prossimo 19 giugno: nella nuova edizione alla tracklist originale del disco saranno aggiunte outtake e strumentali, tra i quali una rilettura del classico scritto da Bob Thiele e George David Weiss "What a Wonderful World" portato al successo nel 1967 da Louis Armstrong.

L'album del 1995 "Electr-o-pura" degli Yo La Tengo sarà ripubblicato per il venticinquennale sotto forma di doppio vinile, con una nuova copertina: la ristampa è stata realizzata utilizzando il master originale del lavoro, settima prova sulla lunga distanza della band capitanata da Ira Kaplan.

Eminem è stato vittima di una violazione di domicilio nella sua casa di Detroit: il ventiseienne Matthew David Hughes si è introdotto nella villa del rapper sfondando una finestra della cucina alle 4 del mattino di ieri, giovedì 30 aprile. L'intruso è stato affrontato direttamente dal rapper e consegnato alle guardie del residence dove si trova l'abitazione: nei confronti di Hughes - oltre all'accusa di violazione di domicilio di primo grado - è stato spiccato anche il capo di imputazione per danneggiamento.