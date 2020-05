Concerto del Primo Maggio 2020, Roma: gli orari e dove vederlo

Prenderà il via alle 20 di questa sera, venerdì 1 maggio, l'edizione 2020 del Concerto del Primo Maggio di Roma: l'evento, intitolato per quest'anno "Il lavoro in sicurezza: per costruire il futuro", per la prima volta nella storia si svolgerà - a causa delle dispisizioni adottate per contenere l'emergenza sanitaria da Covid-19 - a "porte chiuse", con la messa in onda dei vari contributi forniti dagli artisti - e registrati principalmente presso l'Auditorium Parco della Musica di Roma, ma anche presso altre location come la Terrazza Martini a Milano, il Museo del Novecento e il Fabrique, sempre a Milano, e Piazza Maggiore a Bologna. La serata sarà presentata in diretta da Ambra Angiolini - giunta quest'anno alla sua terza conduzione consecutiva della manifestazione - in collegamento dal Teatro delle Vittorie di Roma

Il Concertone 2020 sarà trasmesso in diretta da Rai 3, Rai Radio 2 e Raiplay a partire dalle ore 20 fino alle 24: la diretta radiofonica sarà commentata da Gino Castaldo ed Ema Stokholma.

Gli ospiti internazionali confermati nel Concerto del Primo Maggio 2020 di Roma sono il già leader dei Police Sting e Patti Smith. Tra gli italiani, oltre a Gianna Nannini, Vasco Rossi e Zucchero saranno presenti sul palco anche Aiello, Alex Britti, Bugo con Nicola Savino, Cristiano Godano (Marlene Kuntz), Dardust, Edoardo ed Eugenio Bennato, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Fasma, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Fulminacci, Irene Grandi, Le Vibrazioni, Leo Gassmann, Lo Stato Sociale, Margherita Vicario, Niccolò Fabi, Noemi, Orchestra Accademia di Santa Cecilia, Paola Turci, Rocco Papaleo e Tosca.

Riguardo la composizione del cast, il direttore artistico della manifestazione Massimo Bonelli ha dichiarato: