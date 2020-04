Ungheria: annullati lo Sziget Festival e il Balaton Sound Festival

Il governo ungherese ha comunicato ufficialmente che fino al 15 agosto 2020 non si potranno svolgere eventi di grosse dimensioni e per questo né il Sziget né il Balaton Sound Festival potranno tenersi. Riguardo alle informazioni sui ticket gli organizzatori sono già in contatto con i partner deputati alla vendita e comunicheranno le info necessarie sul sito ufficiale quanto prima.

Ecco le lettere degli organizzatori: