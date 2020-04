Radiohead: questa sera in streaming il loro concerto al Coachella 2012

Se Thom Yorke ha presentato ieri la nuova canzone “Plasticine Figures”, i Radiohead rispondono trasmettendo in streaming sul loro canale YouTube ogni giovedì alle 22.00, ora italiana. La visione di questa sera riguarda l'esibizione della band inglese quale headliner al festival Coachella il 14 aprile 2012.

La maggior parte dei brani presentati quell'anno al Coachella vennero presi dagli album “The King of Limbs” (leggi qui la nostra recensione) pubblicato nel febbraio 2011 e da “In Rainbows” (leggi qui la nostra recensione) uscito nell'ottobre 2007.

Scaletta:

Bloom

15 Step

Morning Mr. Magpie

Staircase

The Gloaming

Weird Fishes/Arpeggi

Pyramid Song

You and Whose Army?

Nude

Kid A

Lotus Flower

There There

Karma Police

Feral

Idioteque

Encore:

House of Cards

Reckoner

Bodysnatchers

Encore 2:

Give Up the Ghost

Exit Music (for a Film)

Paranoid Android