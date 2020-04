Concerti e Coronavirus, dopo il Drive In arriva il Bike In

Dopo il progetto Live Drive In, che - alla luce delle disposizioni in materia di distanziamento sociale prese per arginare l'emergenza sanitaria da Coronavirus - propone - non senza qualche perplessità da parte di pubblico e artisti - di riavviare le attività live trasformando le venue destinate ai grandi eventi musicali all'aperto in moderni drive in da concerto, un'altra ipotesi è stata fatta per cercare di ripopolare le platee, svuotate dai provvedimenti governativi antiCovid-19.

Fresh Agency, Live Club, e Shining Production hanno avanzato l'ipotesi del Bike-In, variante ecologica del drive-in riservato alle vetture e alle moto: il progetto prevede di assegnare ai ciclisti appassionati di musica spazi privati (da occupare con la propria due ruote) prenotabili e personalizzabili via app, con capienze variabili dal singolo spettatore alla famiglia, e personalizzabili (tramite servizi aggiuntivi) via app. Tra le location proposte per ospitare spazi da adibire a bike-in i promotori dell'iniziativa hanno individuato il Parco Espozioni di Novegro, nell'hinterland est di Milano, in cui si sarebbe svolto per la prima volta l’Urban Park Milano, e l’Isola del Castello di Legnano, già sede del festival musicale Rugby Sound. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale dell'iniziativa, all'indirizzo https://www.bike-in.it/.