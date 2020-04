La adrenalica cover di "Eleanor Rigby" dei Beatles dei figli di Lars Ulrich. Video.

Il batterista dei Metallica Lars Ulrich ha pubblicato la cover di “Eleanor Rigby” dei Beatles fatta dai suoi due figli Myles di 21 (alla batteria) e Layne di 18 anni (al basso).

Ha commentato Ulrich al magazine statunitense Rolling Stone:

“Era come una folle versione da tre minuti garage-rock dei Blue Cheer di “Eleanor Rigby”. Ovviamente, ci sono state altre versioni incredibili di “Eleanor Rigby”, ma sono abbastanza sicuro che non ce ne sia mai stata una che avesse questo tipo di suono, questo tipo di feeling, questo tipo di energia e pazzia. Io pensavo, "Sapete una cosa, ragazzi? Mi avete reso orgoglioso. Io ero in un angolo a filmarli, e mi dicevo, 'Holy fuck!'.