Concerto del Primo Maggio 2020: nel cast anche Sting

Nella giornata di ieri, mercoledì 29 aprile, la notizia che al cast del Concerto del Primo Maggio 2020 di Roma si era aggiunto anche il nome della 73enne cantautrice Patti Smith. Oggi l'annuncio di un'altro musicista di statura internazionale: l'ex frontman dei Police Sting.

Tra gli artisti che contribuiranno ad animare il tradizionale appuntamento nel giorno della festa dei lavoratori si attendono Vasco Rossi, Gianna Nannini, Zucchero, Aiello, Alex Britti, Bugo con Nicola Savino, il frontman dei Marlene Kuntz Cristiano Godano, Dardust, i fratelli Edoardo ed Eugenio Bennato, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Fasma, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Fulminacci, Irene Grandi, Le Vibrazioni, Leo Gassmann, Lo Stato Sociale, Margherita Vicario, Niccolò Fabi, Noemi, Orchestra Accademia di Santa Cecilia, Paola Turci, Rocco Papaleo e Tosca.

L'organizzazione rende noto che, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste dell’emergenza sanitaria dovuta all'epidemia da Coronavirus, la maggior parte dei live vengono realizzati presso la sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica di Roma dove è installato l’Auditorium Stage Primo Maggio 2020. Oltre ad altre location sparse per l’Italia scelte direttamente dagli artisti: Fabrique di Milano, Museo del Novecento di Milano, Terrazza Martini di Milano, Piazza Maggiore a Bologna, Piazza della Signoria a Firenze, Palazzo Sturm a Bassano del Grappa (Vi).

L’evento sarà condotto da Ambra Angiolini in diretta dal Teatro delle Vittorie di Roma e sarà trasmesso in diretta su Rai3 e, in contemporanea, anche su Rai Radio2 dalle ore 20.00 alle 24.00. Al concerto parteciperanno i vincitori del concorso Next 2020, cioè Ellynora, Lamine, Matteo Alieno e Nervi.