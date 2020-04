Coronavirus, l'ironia di Checco Zalone nella nuova canzone 'L'immunità di gregge'

Una nuova canzone di Checco Zalone, che vede il comico raccontare con la sua solita ironia il lockdown e l'emergenza coronavirus. Si intitola "L'immunità di gregge" ed è stata pubblicata a sorpresa oggi, accompagnata dal relativo videoclip (c'è anche Virginia Raffaele). Zalone, imitando Modugno, nel testo della canzone racconta la relazione a distanza tra un uomo e una donna (nel video interpretati rispettivamente da lui e dalla comica romana), separati dal coronavirus: "Te la darò di marzo, il giorno 9 / ma l'8 fu quel giorno buio e tetro / che il Presidente disse almeno un metro / da allora aspetto in vano in questa stanza / due cose stringo in mano, una è la speranza". E poi, nel ritornello: "Amore mio vedrai andrà tutto bene / e l'ultimo tampone sarò io per te". La polemica è assicurata, con quel verso in cui parla della Regione Veneto: "La quarantena sai è come il Veneto / spegne i focolai piccoli ma può accenderne di grandi".

Su Facebook il comico si è limitato a scrivere: "Una canzone per voi, due note in allegria. Mai come in questo periodo bisogna evitare di dire mai come in questo periodo".

Checco Zalone è tornato al cinema lo scorso gennaio con "Tolo Tolo". Il film fu accompagnato da non poche polemiche, come al solito quando si parla di Zalone (leggi anche: Checco Zalone: le polemiche per "Immigrato" e altre sue canzoni), complice il videoclip di una delle canzoni contenute nella colonna sonora della pellicola, "L'immigrato", che uscì qualche settimana prima del debutto nelle sale.