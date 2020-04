Antonello Venditti, appello social ai cantanti: 'Niente social e tv. La musica è cultura'

Una giornata senza social e senza tv, "per far capire che la musica tutta è cultura": è l'invito che Antonello Venditti ha rivolto agli altri cantanti. Il cantautore romano, a ridosso del 1° maggio, la Festa dei lavoratori, in un post pubblicato su Instagram ha pubblicato una sorta di appello - dopo quello dello scrittore fiorentino Stefano Massini, che all'inizio del mese è intervenuto in tv, a "Piazzapulita" su La7, per sottolineare come il lavoro degli artisti sia costantemente sottovalutato - per spiegare le ragioni del suo silenzio:

"Antonello perché non parli? Antonello perché non ti fai vedere? Il mio silenzio lo dedico a tutti gli artisti veri che non hanno diritti e a tutti coloro che non hanno voce... Si avvicina il Primo Maggio e vorrei che si tramutasse in una giornata del silenzio della musica a favore di tutti quelli che ci lavorano senza essere minimamente calcolati né sentiti! Chiedo a tutti i miei colleghi una giornata lontana dai socials e dalla televisione per far capire che la musica tutta è cultura e fa parte essenziale della nostra vita! Rispetto e diritti per chi ci lavora ed amore per i fan che l'aspettano e la amano incondizionatamente".

Tra i primi a condividere le parole di Stefano Massini, Vasco Rossi: "È una battaglia che combattiamo da anni: non siamo inutili", ha commentato il rocker, facendo sapere di riconoscersi completamente e di aderire incondizionatamente all'appello dello scrittore.