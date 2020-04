Thom Yorke (Radiohead), ascolta la nuova canzone "Plasticine figures"

Mercoledì sera 29 aprile, ospite del "Tonight Show: at home edition" di Fallon, il leader dei Radiohead ha presentato per la prima volta una nuova canzone, "Plasticine figures", la cui composizione risulta sia terminata da poco. Non è chiaro se la canzone sia destinata ad essere incisa dai Radiohead o dallo stesso Thom Yorke come solista.



Poco prima della sua esibizione, Yorke ha pubblicato su Twitter - dove non lo si vede spessissimo - una foto del testo della canzone, con su scritti gli accordi per suonarla:

La scorsa estate il frontman dei Radiohead ha pubblicato il suo ultimo album solista, "Anima", dopo aver composto le musiche del remake di "Suspiria" (il classico di Dario Argento) firmato da Luca Guadagnino. I Radiohead non pubblicano invece un nuovo album da quattro anni: l'ultimo, "A moon shaped pool", uscì nel 2016.