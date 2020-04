Robert Fripp (King Crimson) presenta la serie ‘Music for quiet moments’

Dal prossimo 1 maggio prenderà il via la nuova serie musicale del chitarrista dei King Crimson, “Music for quiet moments”. Ogni venerdì Robert Fripp pubblicherà, si legge sul sito DGMLive.com, un nuovo “paesaggio sonoro” realizzato in collaborazione con il produttore David Singleton. Ogni pubblicazione sarà disponibile sul sito dei King Crimson e sulle principali piattaforme di streaming.

A margine della presentazione della serie “Music for quiet moments”, Robert Fripp ha scritto:

“I momenti di quiete della mia vita musicale, espressi attraverso paesaggi sonori, sono profondamente personali; eppure assolutamente impersonali: affrontano le preoccupazioni che condividiamo nella nostra comune umanità.”

David Singleton ha aggiunto: