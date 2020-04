Impala, un piano di ripresa per la musica in Europa

Impala - associazione transnazionale che raccoglie le industrie musicali indipendenti - ha reso noto un piano di ripresa per la musica in Europa. L'Independent Music Companies Association, pubblicando alcune nuove riflessioni in merito all’impatto dell’emergenza Coronavirus sull’industria musicale, ha presentato un piano di dieci punti che stabilisce quali azioni dovrebbero intraprendere i governi di tutta l'Unione Europea nei prossimi mesi.

Le misure urgenti che Impala vorrebbe vedere messe in atto includono il riconoscimento da parte degli stati europei della musica e della cultura come settori prioritari, il coordinamento del piano di deconfinamento - in particolare di garantire che i negozi di dischi facciano "parte della prima ondata di negozi prossimi alla riapertura purché rispettino le regole del distanziamento sociale” - e l’aumento significativo dei fondi destinati alla cultura.

Impala, inoltre, chiede che gli stati europei attuino la direttiva europea sul diritto d’autore idealmente entro la fine di luglio, al più tardi entro settembre, attenendosi al testo dell’Unione Europea.

Successivamente l'Independent Music Companies Association vorrebbe che l’Unione Europea revisionasse alcuni strumenti al fine di valorizzare in modo corretto la musica e la cultura", tra cui "beni immateriali come il diritto d’autore”.