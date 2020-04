Il Record Store Day 2020 è nuovamente rinviato

Gli organizzatori del Record Store Day hanno annunciato che l’edizione 2020 della manifestazione internazionale dedicata ai negozi di musica indipendenti - originariamente in programma il prossimo 18 aprile e già rimandata a livello globale al prossimo 20 giugno a causa dell’emergenza Coronavirus - è nuovamente rinviata e si svolgerà in tre diversi momenti dell'anno, chiamati RSD Drops. Quest’anno la manifestazione - caratterizzata da esibizioni acustiche e incontri con gli artisti presso alcuni punti vendita aderenti all'iniziativa - si terrà il 29 agosto, il 26 settembre e il 24 ottobre.

In una nota stampa si legge:

"Prevista per aprile e poi riprogrammata a giugno, l'edizione di quest'anno sembrava già destinata a essere diversa dalle precedenti dodici, caratterizzate da talk, feste e concerti. Dopo il divieto di assembramento e l'obbligo di distanziamento sociale, l'unica soluzione possibile era trovare un'altra maniera per aiutare negozi, artisti, etichette discografiche, distributori e tutte le altre attività legate alla filiera.

Consultate le informazioni diffuse da esperti governativi e scientifici, tenendo conto delle diverse circostanze di ogni territorio e dopo aver sentito i partner per valutare l'interesse sociale sui singoli Paesi (l'iniziativa è presente in tutti i continenti esclusa l'Antartide) nasce così l'idea dei RSD Drops."