TikTok cresce: 5,6 milioni di nuovi utenti negli USA solo nel mese di marzo

Continua l’ascese del social network cinese creato nel 2016 e noto in Cina come Douyin. Stiamo parlando di TikTok, che sta macinando sempre più consensi anche nel mondo della musica, degli influencer e persino della politica e che permette di creare clip musicali di qualche secondo con filtri ed effetti messi a disposizione dell’app. Secondo i dati riferiti da MusicAlly, che cita eMerketer, nel solo mese di marzo TikTok ha aggiunto 12 milioni di visitatori singoli negli Stati Uniti, dove per visitatori si intende tutti coloro che hanno portato traffico al sito e all’app di TikTok, trascinando così il suo bacino di utenza a 52,2 milioni di visitatori negli Stati Uniti sul sito web e 28,8 milioni sull’app. Nel caso di quest’ultima, da febbraio a marzo i numeri di chi è passato da TikTok sono cresciuti di 5,6 milioni. Cresce anche il tempo trascorso dagli utenti nel complesso sull’app, che passa dalla media di 731 minuti nel mese di febbraio a quella di 858 minuti nel mese di marzo.

Continuano intanto a far discutere gli accordi di licenza a breve termine stipulati dall’app di ByteDance con le major del panorama discografico, non contente della mancanza di garanzie da parte di TikTok.