Amoeba Music, chiude la sede storica di Hollywood

La sede dello storico negozio di musica Amoeba Music, all’angolo tra Sunset Boulevard e Cahuenga, a Hollywood, non riaprirà i battenti. Lo store indipendente – che ha sede anche a San Francisco, con due negozi –, aperto a Los Angeles nel 2001, è chiuso come gli altri negozi in ottemperanza con le direttive legate all’emergenza sanitaria ma, dopo un mese di speculazioni sul suo futuro, ha fatto sapere che non tornerà a servire sul Sunset Boulevard i suoi clienti, che potranno però consolarsi con la nuova sede di Amoeba, la cui apertura è prevista il prossimo autunno al numero 6200 dell’Hollywood Boulevard.

Il co-proprietario dello store Jim Handerson ha fatto sapere: “Siamo distrutti per il fatto che la nostra sede in questo bellissimo posto finisca così ma semplicemente non abbiamo scelta”, scrive il Los Angeles Times riferendo la dichiarazione di Handerson. Non è stato, come si potrebbe forse pensare, solo il lockdown da Coronavirus a determinare la fine dell’esperienza di Amoeba Music a Hollywood. Si legge infatti nel comunicato stampa del negozio che “il progetto era di chiudere la sede di Sunset in autunno e poi spostarsi nel nuovo spazio il prima possibile”. I tempi si sono però rivelati più stringenti: “Non sarà questo il caso ora, con il negozio di Sunset che ha servito il suo ultimo cliente e ha ospitato la sua ultima performance”.

Per far fronte al crollo degli introiti dovuto al lockdown Amoeba ha lanciato una campagna di finanziamento sulla piattaforma di crowdfunding GoFundMe: i soldi raccolti servirebbero allo store per pagare affitto, fatture e l’assicurazione medica dei suoi dipendenti.