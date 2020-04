Le brevi di oggi, 29 aprile: Pinguini Tattici Nucleari, Scorpions, BTS

I Pinguini Tattici Nucleari hanno condiviso il video di “Ridere”, uno dei brani contenuti nel più recente capitolo discografico della band di Riccardo Zanotti, "Fuori dall'hype", uscito nel 2019. La clip è stata realizzata con i contributi casalinghi dei fan del gruppo bergamasco. Zanotti la presenta così:

In questi tempi difficili, fatti di isolamento e a tratti di alienazione, abbiamo deciso di lasciare parlare i fan. Spesso dopo i concerti noi Pinguini ci fermiamo a parlare con loro, a notte fonda, e capita che alcuni ci dicano che le nostre canzoni hanno significato molto per loro, aiutandoli a superare momenti difficili o tristi. Con questo video sono loro ad aiutare noi: ci ricordano che ci sono tante persone là fuori, in tutta Italia, che ci vogliono bene e ci aspettano. Quando a Febbraio venne rimandato il nostro tour ci facemmo prendere dallo sconforto, ma il nostro pubblico, in qualche modo, ci ha subito consolato. In questo video i protagonisti sono loro, per dimostrarci e dimostrare a tutti che esiste una vita oltre la quarantena.

Nuova musica per gli Scorpions, che hanno pubblicato l’inedito “Sign of Hope”, facendo anche sapere via social di essere in questi giorni impegnati sul nuovo album. Il brano è, come si può immaginare, da contestualizzare nello scenario attuale dominato dall’emergenza sanitaria: “Vogliamo darvi un piccolo ‘’segno di speranza”, ha scritto il gruppo heavy metal.

I coreani BTS hanno accontentato i fan più curiosi con una prima anticipazione della docu-serie dedicata alla band “Break The Silence”: il trailer – che trovate qui sotto – del progetto, che uscirà il 12 maggio prossimo.

È venuto a mancare, all’età di 35 anni, l’ex chitarrista degli He Is Legend e dei Bloodjinn McKenzie Bell. Ha scritto sui social la band metalcore della North Carolina: “Siamo estremamente tristi oggi per aver saputo che il nostro grande amico ed ex chitarrista McKenzie Bell è morto”. E ancora: “È sempre stato uno spasso uscire con lui ed era un incredibile autore di riff. Era il re delle salse piccanti. Davvero, la sua collezione era incredibile”.

Uscirà il prossimo 1° maggio il nuovo singolo di Willie Peyote, “Algoritmo”, realizzato in collaborazione con Don Joe e Shaggy. Il brano fa seguito ai singoli “L’effetto sbagliato”, “La tua futura ex moglie” e “Mango”.