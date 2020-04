I concerti di "Vinyl": John Lennon @ Madison Square Garden, NY, 1972

GUARDA IL CONCERTO DI JOHN LENNON AL MADISON SQUARE GARDEN SU DEAGOSTINIVINYL.COM

È il 30 agosto 1972 quando John Lennon - giacca militare, jeans e occhiali rotondi - sale sul palco del Madison Square Garden di New York, salutando il pubblico con un «Welcome to the rehearsal» («Benvenuti alle prove»).

Il suo è un live (doppio, in quanto Lennon si esibisce sia al pomeriggio che alla sera) a favore dei bambini mentalmente disabili, inserito in una serie di eventi di beneficenza (One To One Festival) cui parteciparono anche Stevie Wonder, Roberta Flack e gli Sha-Na-Na.

L'energia di John è palpabile («Non mi divertivo così a suonare dai tempi del Cavern o di Amburgo», riporterà NME). Dissacrante e ironico, Lennon apre le danze con Power To The People e le chiude con Give Peace a Chance, inserendo in scaletta anche Come Together e una cover travolgente di un classico del rock'n'roll, Hound Dog.

