Noel Gallagher, a mezzanotte un inedito degli Oasis

La reclusione tra le mura domestiche sta portando anche qualche buon frutto. Nel mondo della musica, c’è chi si è messo al lavoro su del nuovo materiale, chi si è dedicato ai live streaming, chi sta dando lezioni di musica online, chi ha iniziato a condividere reperti, a volte inediti, del passato e chi ha aperto gli scatoloni passando in rassegn gli archivi, alla ricerca di qualcosa di buono. E Noel Gallagher l’ha trovato, annunciando che questa sera, 29 aprile, alla mezzanotte, pubblicherò una canzone degli Oasis che pensava fosse andata perduta e che ha invece ritrovato, in forma di demo, in una scatola di CD: il brano s’intitola “Don’t Stop”. L’unica versione della quale il maggiore dei fratelli Gallagher è in possesso, spiega lui stesso, è stata registrata durante un soundcheck della band brit-pop a Hong Kong, “circa 15 anni fa”. Scrive il chitarrista, cantante e compositore: “So che molti di voi amano questa canzone così abbiamo pensato di farla uscire per voi per godervela o per discuterne. Sarà caricata su internet a mezzanotte. La canzone s’intitola ‘Don’t Stop’”.

Noel Thomas David Gallagher ha pubblicato nel 2017 il suo terzo album con gli High Flying Birds, “Who Built the Moon?”, al quale hanno fatto seguito diversi EP, dal ultimo, il mese scorso, “Blue Moon Rising”.