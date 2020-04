Alessandro Gaetano: 'Ecco cosa penserebbe mio zio della cover di 'Ma il cielo è sempre più blu'

"Ho conosciuto il progetto sul nascere: sapere di poter fare qualcosa di utile per la collettività, è una grande emozione. Mio zio Rino Gaetano, ne sarebbe orgoglioso, avrebbe fatto di tutto per aiutare il prossimo. 'Ma il cielo è sempre più blu' è una canzone ricca di paradossi, di ritratti e di speranza nel futuro: era perfetta per questo progetto": a parlare è Alessandro Gaetano, nipote del compianto cantautore (è il figlio della sorella Anna), che commenta così la versione solidale del brano incisa da oltre 50 cantanti italiani a sostegno della Croce Rossa Italiana. Tra gli altri, ci sono anche Claudio Baglioni, Emma, Fabri Fibra, Fiorella Mannoia, Marracash, Gianni Morandi, Eros Ramazzotti e Ornella Vanoni: il brano potrà essere ascoltato per la prima volta durante l'evento di lancio, in programma il 7 maggio alle 18 su www.amazon.it/italianallstars4life (Amazon ha aderito all'iniziativa donando 500mila euro).

Tra gli interpreti della cover corale c'è anche Alessandro, che da anni è al timone della Rino Gaetano Band, il gruppo tributo ufficiale al cantautore fondato da Anna Gaetano nel 1999 (e con il suo progetto greyVision incide musica sperimentale): "Ho registrato il coro in uno dei ritornelli. Un lavoro di squadra, fatto però in completa autonomia: abbiamo registrato ciascuno la propria parte e abbiamo mandato il materiale. Takagi & Ketra, Dardust e Pinaxa si sono occupati di mettere insieme, come in un collage, tutti i contributi, e di produrre il pezzo. Voglio ringraziare tutti i professionisti coinvolti in questa doverosa iniziativa".

Non bisogna aspettarsi, anticipa Gaetano, la classica versione di "Ma il cielo è sempre più blu": "Non è proprio nello stile di Rino, bisogna dirlo. È una versione che mischia suoni e stili diversi e che strizza l'occhio ai gusti dei giovanissimi. Però sono sicuro che troverà ampio consenso. ".

La versione corale di "Ma il cielo è sempre più blu" esce nell'anno in cui cade il 45esimo anniversario dall'uscita della versione originale: la It - l'etichetta che riuniva i cantautori emergenti dell'epoca e che aveva già lanciato con successo Antonello Venditti e Francesco De Gregori - la pubblicò nel 1975. Il brano durava più di 8 minuti e per questo venne diviso in due parti, lato a e lato b del 45 giri: "Diede a mio zio molta più visibilità rispetto a quella ottenuta con il primo disco. Gli aprì le porte del successo. Aveva questo brano in testa da tanto tempo e alla fine decise di registrarlo insieme ad Arturo Stalteri, che lo accompagnò al pianoforte. Sono sicuro che mio zio avrebbe supportato questo progetto".