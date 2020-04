Soundreef Ltd, Adrian Berwick nuovo amministratore delegato

Adrian Berwick è stato nominato nuovo amminstratore delegato di Soundreef Ltd: a darne notizia, per mezzo di una nota diffusa oggi, mercoledì 29 aprile, è la stessa collecting fondata da Davide D'Atri: il manager - in passato già negli organici di Polygram, Polydor, BMG Ricordi nonché manager per artisti come Giusy Ferreri e Gigi D'Alessio, era entrato in Soundreef nel 2016, ricoprendo le cariche prima di consulente per il Business Development e poi di Vice President.

Accanto alla nomina di Berwick la società ha annunciato anche la riorganizzazione del proprio consiglio d'amministrazione, dove siederanno - oltre che lo stesso Berwick - anche Francesco Danieli e Antonio Ciriani, con la carica di Director.

Queste le parole con le quali Adrian Berwick ha commentato la propria nomina:

"In questi ultimi quattro anni Soundreef ha lavorato nella giusta direzione e tante sono le opportunità offerte da un settore completamente rinnovato. Oggi ogni autore ed editore è libero di scegliere a quale Collecting affidare la raccolta delle proprie royalty e il mio impegno sarà rivolto a migliorare costantemente i servizi offerti loro e a promuovere la crescita dell’azienda sia a livello nazionale che internazionale"

Davide d’Atri, fondatore e amministratore delegato di Soundreef S.p.a., ha commentato: