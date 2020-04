Spotify, dal 2018 al 2019 gli indipendenti sono cresciuti: ma di quanto?

Nell’attesa di capire meglio e sul lungo periodo come stia andando il volume d’affari di Spotify nei giorni della pandemia, l’analista di Midia Research Mark Mulligan ha analizzato i dati relativi agli stream del colosso del music streaming svedese dell’anno passato, paragonandoli al 2018.

Midia Research ha fatto notare come lo scorso anno il report annuale di Spotify riferisse che alla fine del mese di dicembre la fetta di ascolti degli utenti del servizio indirizzata verso musica di Universal Music Group, Sony Music Entertainment, Warner Music Group e Merlin costituiva l’82% degli stream totali. Nel report del 2018, invece, la percentuale riportata da Spotify per lo stesso segmento era dell’85%. Nel passaggio dal 2018 e al 2019 si è dunque verificato un calo per le major e per Merlin, che raccoglie le etichette indipendenti, di tre punti percentuali. Passando però in revisione, numeri alla mano, le entrate annuali di Spotify del 2018 e del 2019, le quote delle major e quelle di Merlin e ciò che resta fuori, ovvero le altre etichette indipendenti e i cataloghi slegati da ogni etichetta, Midia Research sottolinea come la crescita legata a Merlin sia dell’11% (747 euro di fatturato nel 2018 e 831 nel 2019), quella dei cosiddetti “artisti indipendenti” del 48% (262 euro nel 2018 e 387 nel 2019) e quella delle “altre etichette indipendenti” del 58% (527 euro nel 2018 e 831 euro nel 2019). Nel caso di queste ultime si tratterebbe della musica che non rientra nella tradizionale definizione di etichetta e che include ad esempio i cataloghi musicali di Epidemic Sound e la musica generata da intelligenza artificiale.

Dietro a quei tre punti percentuali si nasconde dunque, seguendo il ragionamento di Mulligan, una notevole crescita per il settore “indipendente” nel suo complesso. Per quanto i dati avrebbero bisogno di un commento da parte di Spotify, specie per capire se si tratti di una crescita organica o se dipenda da specifiche strategie dell’azienda e dei suoi algoritmi, la conclusione di Midia Research è: “Lo streaming va a beneficio di tutti, ma di alcuni più che di altri”.