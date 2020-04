I Linkin Park sono (da tempo) al lavoro su nuova musica

Per lungo tempo un eventuale ritorno di scena dei Linkin Park è stata solo una lontana ipotesi, mai ufficialmente confermata dalla band, che dalla scomparsa di Chester Bennington, venuto a mancare nel luglio del 2017, si è sempre mantenuta molto vaga in merito. A circa un anno dall’apertura di Joe Hahn, DJ della band statunitense, fiducioso in un futuro e generico ritorno di scena, i tempi sembrano maturi perché la formazione torni a farsi sentire con nuova musica. Ne ha parlato il bassista Dave “Phoenix” Farrell nel corso di un’intervista all’interno del live streaming del format Dan Really Likes Wine, spiegando: “Come band, stavamo già in qualche modo scrivendo e lavorando prima che iniziasse tutto questo”, facendo riferimento all’esplosione dell’attuale pandemia di Covid-19. Prosegue il bassista:

Quindi casualmente in questo momento stiamo facendo incontri su Zoom per pranzare insieme e salutarci. Ma non siamo in grado di vederci e scrivere e fare tutte quelle cose. Quindi stiamo lavorando un po’ a casa, lavorando a nuove idee.

Racconta ancora Farrell:

Sto suonando un sacco la batteria, giusto per fare qualcosa di nuovo. L’ho fatto da un anno, un anno e mezzo, e faccio di proposito più rumore possibile per creare il mio spazio all’interno della casa.

Stando dunque alle parole del bassista, il gruppo rimasto orfano di Chester Bennington è in realtà al lavoro su nuova musica da tempo e sta rallentando proprio in questi giorni per i limiti dati dall’emergenza sanitaria in corso. Lo scorso anno, chiacchierando sui progetti futuri del gruppo, Mike Shinoda aveva messo in campo la possibilità di aggiungere un nuovo componente alla band. “Penso che debba succedere in maniera naturale”, aveva spiegato il cantante.