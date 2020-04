Nomadi, una raccolta firme per avere risposte sui concerti

I Nomadi non si fermano: la band guidata da Beppe Carletti un mese fa ha pubblicato una nuova canzone assieme a Paolo Belli, dedicata alla quarantena “Fuori la paura”, e ora promuove un'iniziativa dedicata ai concerti.

Il settore della musica love non sa cosa succederà e quando finirà questo periodo: cos' la domanda posta dalla band non è di riniziare subito, cosa ovviamente non possibile, ma di avere risposte dalle autorità: "Non chiedo certo di partire adesso", ha spiegato Carletti in un'intervista a Repubblica. "Ma chiediamo delle date certe. I ristoranti apriranno il primo giugno, a quanto pare. Noi chiediamo che ci sia detto, per esempio, il primo luglio, l'estate è il periodo più ricco di date tradizionalmente. Ci si dica una data, ci si diano delle condizioni, ad esempio i tanti luoghi all'aperto di cui l'Italia è piena".

Carletti si dice deluso dalla poca attenzione del Governo al settore degli eventi dal vivo: "È stato spiacevole che Conte nella conferenza stampa della Fase 2 abbia parlato di tutti i settori tranne che del nostro. Ci aspettiamo un cenno da Franceschini, che non solo è il ministro competente, ma una persona colta e amante della musica". Continua quindi il tastierista.

Ho parlato con due avvocati esperti del settore, Biagio Riccio e Renato Moraschi, per stendere alcuni altri interventi che possono essere realizzati, come contributi economici, sgravi fiscali, un'aliquota Iva uniforme per tutte le transazioni nell'ambito delle attività del settore, l'aumento del Fondo già esistente e l'istituzione del reddito a copertura delle perdite subite da tutti gli operatori del settore, specie i precari o con contratti occasionali, la sospensione della riscossione per tutto il 2020 delle tasse e tributi. Ma queste sono cose tecniche. Il punto è un altro".

Questo il testo dell'appello, che verrà promosso - tra le altre cose - tramite un'interrogazione parlamentare di Vittorio Sgarbi.